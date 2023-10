NASDAQ Composite Index-Papier Repligen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Repligen von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Repligen eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde die Repligen-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 10,94 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Repligen-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 9,141 Repligen-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Repligen-Aktie auf 114,17 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 043,60 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 1 043,60 USD, was einer positiven Performance von 943,60 Prozent entspricht.

Insgesamt war Repligen zuletzt 6,65 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at