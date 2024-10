NASDAQ Composite Index-Papier SKF Group (B, Fria)-Aktie: So viel Verlust hätte ein SKF Group (B, Fria)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Am 25.10.2021 wurden SKF Group (B, Fria)-Anteile an der Börse STO gehandelt. Zum Handelsende standen SKF Group (B, Fria)-Anteile an diesem Tag bei 216,90 SEK. Wer vor 3 Jahren 10 000 SEK in die SKF Group (B, Fria)-Aktie investiert hat, hat nun 46,104 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 24.10.2024 9 200,09 SEK wert, da sich der letzte Kurs auf 199,55 SEK belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 8,00 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von SKF Group (B, Fria) belief sich zuletzt auf 90,56 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

