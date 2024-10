NASDAQ Composite Index-Papier Snap-On-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Snap-On von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Snap-On-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurde das Snap-On-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 213,67 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,680 Snap-On-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.10.2024 gerechnet (286,31 USD), wäre das Investment nun 1 339,96 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 34,00 Prozent.

Zuletzt verbuchte Snap-On einen Börsenwert von 15,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at