NASDAQ Composite Index-Papier Texas Capital Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Texas Capital Bancshares abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Texas Capital Bancshares-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Texas Capital Bancshares-Anteile letztlich bei 29,81 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Texas Capital Bancshares-Aktie investierten, hätten nun 335,458 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Texas Capital Bancshares-Papiers auf 58,24 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 19 537,07 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 95,37 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Texas Capital Bancshares bezifferte sich zuletzt auf 2,87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at