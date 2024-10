NASDAQ Composite Index-Papier Texas Capital Bancshares-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Texas Capital Bancshares von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Texas Capital Bancshares-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 02.10.2019 wurde das Texas Capital Bancshares-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Texas Capital Bancshares-Anteile bei 52,52 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,904 Texas Capital Bancshares-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 01.10.2024 gerechnet (70,42 USD), wäre das Investment nun 134,08 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 34,08 Prozent.

Zuletzt verbuchte Texas Capital Bancshares einen Börsenwert von 3,30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at