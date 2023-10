NASDAQ Composite Index-Papier Textron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Textron eingefahren

Wer vor Jahren in Textron eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Textron-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 27,31 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 366,166 Textron-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 29 205,42 USD, da sich der Wert eines Textron-Anteils am 11.10.2023 auf 79,76 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +192,05 Prozent.

Zuletzt verbuchte Textron einen Börsenwert von 15,54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at