NASDAQ Composite Index-Papier Trinity Biotech-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Trinity Biotech von vor einem Jahr verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Trinity Biotech-Aktie Investoren gebracht.

Vor 1 Jahr wurde die Trinity Biotech-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Trinity Biotech-Aktie betrug an diesem Tag 1,21 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Trinity Biotech-Papier investiert hätte, befänden sich nun 82,645 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 44,71 USD, da sich der Wert einer Trinity Biotech-Aktie am 17.10.2023 auf 0,54 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 55,29 Prozent verringert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at