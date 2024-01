NASDAQ Composite Index-Papier United Bankshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Bankshares von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die United Bankshares-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der United Bankshares-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 31,06 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die United Bankshares-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3,220 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 29.12.2023 auf 37,55 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 120,90 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 20,90 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für United Bankshares eine Börsenbewertung in Höhe von 5,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at