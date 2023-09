NASDAQ Composite Index-Papier United Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in United Therapeutics eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der United Therapeutics-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 78,72 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 12,703 United Therapeutics-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 27.09.2023 auf 232,47 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 953,12 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 2 953,12 USD, was einer positiven Performance von 195,31 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von United Therapeutics bezifferte sich zuletzt auf 10,85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at