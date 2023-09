NASDAQ Composite Index-Papier United Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen United Therapeutics-Investment verdient

Bei einem frühen United Therapeutics-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die United Therapeutics-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die United Therapeutics-Anteile bei 104,84 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die United Therapeutics-Aktie investiert hätte, hätte er nun 95,383 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.09.2023 21 207,55 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 222,34 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 112,08 Prozent zugenommen.

United Therapeutics war somit zuletzt am Markt 10,43 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at