NASDAQ Composite Index-Papier Zebra Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Zebra Technologies von vor 3 Jahren eingebracht

Am 21.02.2021 wurden Zebra Technologies-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 490,94 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Zebra Technologies-Aktie investierten, hätten nun 20,369 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 538,97 USD, da sich der Wert eines Zebra Technologies-Papiers am 20.02.2024 auf 271,93 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 44,61 Prozent eingebüßt.

Zuletzt verbuchte Zebra Technologies einen Börsenwert von 14,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at