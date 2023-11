NASDAQ Composite Index-Titel Abbott Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Abbott Laboratories von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Abbott Laboratories-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Abbott Laboratories-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 38,12 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Abbott Laboratories-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 262,329 Abbott Laboratories-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 94,74 USD gerechnet, wäre die Investition nun 24 853,10 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 148,53 Prozent.

Der Börsenwert von Abbott Laboratories belief sich jüngst auf 164,87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at