NASDAQ Composite Index-Titel Abbott Laboratories-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Abbott Laboratories von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Abbott Laboratories gewesen.

Vor 3 Jahren wurden Abbott Laboratories-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Abbott Laboratories-Papier bei 109,00 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die Abbott Laboratories-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,917 Anteilen. Die gehaltenen Abbott Laboratories-Papiere wären am 25.10.2023 85,84 USD wert, da der Schlussstand 93,57 USD betrug. Mit einer Performance von -14,16 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Abbott Laboratories belief sich zuletzt auf 164,69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at