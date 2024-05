NASDAQ Composite Index-Titel Anglo American-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Anglo American-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor 10 Jahren wurden Anglo American-Anteile feiertags-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 15,57 GBP. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 GBP in die Anglo American-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 64,214 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 30.04.2024 auf 26,34 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 691,40 GBP wert. Die Steigerung von 1 000 GBP zu 1 691,40 GBP entspricht einer Performance von +69,14 Prozent.

Jüngst verzeichnete Anglo American eine Marktkapitalisierung von 33,33 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at