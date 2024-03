NASDAQ Composite Index-Titel Anglo American-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Anglo American von vor einem Jahr eingebracht

Am 13.03.2023 wurden Anglo American-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Anglo American-Papier bei 27,28 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 3,666 Anglo American-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 12.03.2024 auf 18,51 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 67,86 GBP wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 32,14 Prozent.

Anglo American wurde am Markt mit 24,74 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at