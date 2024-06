NASDAQ Composite Index-Titel Astro-Med-Aktie: So viel hätte eine Investition in Astro-Med von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Astro-Med-Papier statt. Am Handelstag zuvor standen Astro-Med-Anteile letztlich bei 14,75 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Astro-Med-Papier investiert hätte, hätte er nun 677,966 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Astro-Med-Papiere wären am 12.06.2024 11 186,44 USD wert, da der Schlussstand 16,50 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 11,86 Prozent vermehrt.

Astro-Med erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 126,65 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at