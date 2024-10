NASDAQ Composite Index-Titel Astro-Med-Aktie: So viel hätte eine Investition in Astro-Med von vor 3 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Astro-Med-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Astro-Med-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Astro-Med-Aktie bei 15,02 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6,658 Astro-Med-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 02.10.2024 89,81 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 13,49 USD belief. Mit einer Performance von -10,19 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Astro-Med belief sich zuletzt auf 98,73 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at