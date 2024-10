NASDAQ Composite Index-Titel Astro-Med-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Astro-Med von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Astro-Med eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Astro-Med-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Astro-Med-Papier bei 15,75 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 63,492 Astro-Med-Aktien. Die gehaltenen Astro-Med-Papiere wären am 09.10.2024 880,63 USD wert, da der Schlussstand 13,87 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 11,94 Prozent verkleinert.

Zuletzt ergab sich für Astro-Med eine Börsenbewertung in Höhe von 104,38 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at