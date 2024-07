NASDAQ Composite Index-Titel Biomarin Pharmaceutical-Aktie: So viel Verlust hätte ein Biomarin Pharmaceutical-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Biomarin Pharmaceutical-Papier statt. Der Schlusskurs der Biomarin Pharmaceutical-Anteile betrug an diesem Tag 85,89 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 USD in die Biomarin Pharmaceutical-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 11,643 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.07.2024 957,27 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 82,22 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 4,27 Prozent.

Zuletzt verbuchte Biomarin Pharmaceutical einen Börsenwert von 15,66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at