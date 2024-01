NASDAQ Composite Index-Titel Columbia Sportswear-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Columbia Sportswear von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Columbia Sportswear-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Columbia Sportswear-Aktie betrug an diesem Tag 82,98 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 12,051 Columbia Sportswear-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 03.01.2024 auf 76,70 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 924,32 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -7,57 Prozent.

Alle Columbia Sportswear-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at