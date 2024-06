NASDAQ Composite Index-Titel Computer Programs and Systems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Computer Programs and Systems von vor einem Jahr verloren

Wer vor Jahren in Computer Programs and Systems eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Computer Programs and Systems-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Computer Programs and Systems-Papier letztlich bei 25,27 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Computer Programs and Systems-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 39,573 Computer Programs and Systems-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 387,02 USD, da sich der Wert eines Computer Programs and Systems-Anteils am 03.06.2024 auf 9,78 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 61,30 Prozent verringert.

Alle Computer Programs and Systems-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 140,91 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

