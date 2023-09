NASDAQ Composite Index-Titel Donegal Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Donegal Group A eingebracht

Vor Jahren in Donegal Group A eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Donegal Group A-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 13,74 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Donegal Group A-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 72,780 Donegal Group A-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 061,86 USD, da sich der Wert eines Donegal Group A-Anteils am 26.09.2023 auf 14,59 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +6,19 Prozent.

Zuletzt verbuchte Donegal Group A einen Börsenwert von 483,13 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at