NASDAQ Composite Index-Titel Donegal Group A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Donegal Group A-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Donegal Group A-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Donegal Group A-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Donegal Group A-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 14,70 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 680,272 Donegal Group A-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 09.07.2024 8 700,68 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 12,79 USD belief. Mit einer Performance von -12,99 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Donegal Group A belief sich zuletzt auf 420,13 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at