NASDAQ Composite Index-Titel Ebix-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Ebix von vor 3 Jahren angefallen

Vor 3 Jahren wurde das Ebix-Papier via Börse NASO gehandelt. Der Schlusskurs der Ebix-Aktie betrug an diesem Tag 30,28 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 USD in die Ebix-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 330,251 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 214,66 USD, da sich der Wert eines Ebix-Papiers am 19.04.2024 auf 0,65 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 97,85 Prozent eingebüßt.

Alle Ebix-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 20,03 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at