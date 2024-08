NASDAQ Composite Index-Titel Emmis Communications A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Emmis Communications A von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Emmis Communications A eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 01.08.2019 wurde die Emmis Communications A-Aktie an der Börse NASO gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 4,58 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 218,218 Emmis Communications A-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 31.07.2024 auf 4,75 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 036,54 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 3,65 Prozent angewachsen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at