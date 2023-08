NASDAQ Composite Index-Titel Euronet Worldwide-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Euronet Worldwide gekostet

Vor Jahren in Euronet Worldwide eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Das Euronet Worldwide-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 100,67 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Euronet Worldwide-Papier investiert hätte, hätte er nun 99,334 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 640,11 USD, da sich der Wert eines Euronet Worldwide-Anteils am 07.08.2023 auf 86,98 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 13,60 Prozent verringert.

Alle Euronet Worldwide-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at