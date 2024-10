NASDAQ Composite Index-Titel Expeditors International of Washington-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Expeditors International of Washington von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Expeditors International of Washington-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Expeditors International of Washington-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Expeditors International of Washington-Anteile bei 74,41 USD. Bei einem Expeditors International of Washington-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 134,391 Expeditors International of Washington-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Expeditors International of Washington-Papiers auf 119,50 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16 059,67 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +60,60 Prozent.

Jüngst verzeichnete Expeditors International of Washington eine Marktkapitalisierung von 16,99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at