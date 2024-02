NASDAQ Composite Index-Titel Exponent-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Exponent von vor 3 Jahren eingebracht

Am 20.02.2021 wurde die Exponent-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 95,61 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 104,592 Exponent-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Exponent-Aktien wären am 16.02.2024 8 167,56 USD wert, da der Schlussstand 78,09 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 18,32 Prozent.

Exponent wurde am Markt mit 3,97 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at