NASDAQ Composite Index-Titel Fulton Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fulton Financial-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Fulton Financial-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Die Fulton Financial-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Fulton Financial-Aktie letztlich bei 11,45 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 873,362 Fulton Financial-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 24.05.2024 auf 16,76 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 637,55 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 46,38 Prozent zugenommen.

Am Markt war Fulton Financial jüngst 3,04 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at