NASDAQ Composite Index-Titel Gladstone Commercial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Gladstone Commercial-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Gladstone Commercial-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Gladstone Commercial-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 13,06 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 76,570 Gladstone Commercial-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 18.06.2024 1 078,10 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 14,08 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 7,81 Prozent vermehrt.

Der Gladstone Commercial-Wert an der Börse wurde auf 564,39 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at