NASDAQ Composite Index-Titel Hub Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hub Group von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Hub Group-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Hub Group-Anteile an diesem Tag 21,74 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 45,998 Hub Group-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 23.02.2024 auf 44,45 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 044,62 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 104,46 Prozent.

Zuletzt verbuchte Hub Group einen Börsenwert von 2,80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at