NASDAQ Composite Index-Titel Integra LifeSciences-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Integra LifeSciences von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Integra LifeSciences gewesen.

Integra LifeSciences-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Integra LifeSciences-Anteile bei 55,88 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Integra LifeSciences-Aktie investierten, hätten nun 1,790 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Integra LifeSciences-Aktien wären am 08.12.2023 73,85 USD wert, da der Schlussstand 41,27 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -26,15 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Integra LifeSciences eine Börsenbewertung in Höhe von 3,23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at