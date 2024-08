NASDAQ Composite Index-Titel Inter Parfums-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Inter Parfums von vor 5 Jahren abgeworfen

Inter Parfums-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Inter Parfums-Aktie bei 67,14 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Inter Parfums-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 14,894 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 887,55 USD, da sich der Wert eines Inter Parfums-Papiers am 12.08.2024 auf 126,73 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +88,75 Prozent.

Inter Parfums wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,20 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at