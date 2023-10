NASDAQ Composite Index-Titel Juniper Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Juniper Networks-Investment abgeworfen

Vor Jahren in Juniper Networks eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurde das Juniper Networks-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Juniper Networks-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 22,66 USD. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 USD in die Juniper Networks-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 441,306 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 26,82 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 835,83 USD wert. Damit wäre die Investition um 18,36 Prozent gestiegen.

Jüngst verzeichnete Juniper Networks eine Marktkapitalisierung von 8,58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at