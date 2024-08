NASDAQ Composite Index-Titel Juniper Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Juniper Networks-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Am 27.08.2014 wurde die Juniper Networks-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 23,23 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Juniper Networks-Aktie investiert, befänden sich nun 430,478 Juniper Networks-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 16 732,67 USD, da sich der Wert einer Juniper Networks-Aktie am 26.08.2024 auf 38,87 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 67,33 Prozent.

Am Markt war Juniper Networks jüngst 12,77 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at