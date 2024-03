NASDAQ Composite Index-Titel Lam Research-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lam Research von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurde das Lam Research-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 167,16 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Lam Research-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 59,823 Lam Research-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 06.03.2024 auf 981,86 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 58 737,74 USD wert. Das entspricht einem Plus von 487,38 Prozent.

Lam Research markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 126,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at