NASDAQ Composite Index-Titel Landstar System-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Landstar System von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Landstar System-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Landstar System-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 56,91 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 175,716 Landstar System-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 08.02.2024 33 475,66 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 190,51 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 234,76 Prozent gleich.

Landstar System erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6,85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at