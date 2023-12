NASDAQ Composite Index-Titel Landstar System-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Landstar System von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Landstar System-Aktien gewesen.

Vor 5 Jahren wurden Landstar System-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 97,78 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Landstar System-Aktie investiert hat, hat nun 1,023 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 184,63 USD, da sich der Wert einer Landstar System-Aktie am 07.12.2023 auf 180,53 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 84,63 Prozent.

Alle Landstar System-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at