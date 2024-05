NASDAQ Composite Index-Titel Littelfuse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Littelfuse-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 29.05.2014 wurde die Littelfuse-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 88,19 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Littelfuse-Aktie investiert hat, hat nun 113,392 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 29 225,54 USD, da sich der Wert eines Littelfuse-Anteils am 28.05.2024 auf 257,74 USD belief. Mit einer Performance von +192,26 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Littelfuse zuletzt 6,44 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at