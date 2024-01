NASDAQ Composite Index-Titel Littelfuse-Aktie: So viel Verlust hätte ein Littelfuse-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Littelfuse-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Littelfuse-Papier bei 279,23 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Littelfuse-Papier investiert hätte, befänden sich nun 35,813 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 23.01.2024 8 604,73 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 240,27 USD belief. Die Abnahme von 10 000 USD zu 8 604,73 USD entspricht einer negativen Performance von 13,95 Prozent.

Alle Littelfuse-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at