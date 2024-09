NASDAQ Composite Index-Titel Methode Electronics-Aktie: Das ist die Dividendenausschüttung von Methode Electronics

Investoren aufpasst: So hoch fällt die Methode Electronics-Dividendenauszahlung aus.

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert Methode Electronics am 11.09.2024 wurde beschlossen, für das Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,56 USD zu zahlen. Wie die Dividendenhistorie zeigt, ist die Dividende damit gleichgeblieben. Die Gesamtausschüttung von Methode Electronics beträgt 19,90 Mio. USD. Die Gesamtausschüttung zog damit im Vorjahresvergleich um 0,505 Prozent an.

Dividendenrendite im Blick

Zum New York-Schluss ging die Methode Electronics-Aktie am Tag der Hauptversammlung bei 9,91 USD aus dem Handel. Der Methode Electronics-Anteilsschein verzeichnet für 2024 eine Dividendenrendite von 4,58 Prozent. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einer Verbesserung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 1,37 Prozent.

Kursentwicklung im Verhältnis zu tatsächlicher Rendite

Innerhalb von 1 Jahr ist der Aktienkurs von Methode Electronics via New York um 56,48 Prozent gefallen. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die reale Rendite gemessen an einer Performance von -36,36 Prozent dennoch stärker zugenommen als der Methode Electronics-Aktienkurs.

Methode Electronics-Dividendenausblick

Für das Jahr 2025 prognostizieren Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 0,64 USD. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 6,44 Prozent ansteigen.

Grunddaten der Methode Electronics-Aktie

Die Börsenbewertung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Methode Electronics beträgt aktuell 344,711 Mio. USD. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Methode Electronics beläuft sich aktuell auf 0,00. Im Jahr 2024 erzielte Methode Electronics einen Umsatz von 1,115 Mrd.USD sowie einen Gewinn je Aktie von -3,48 USD.

Redaktion finanzen.at