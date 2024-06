NASDAQ Composite Index-Titel Monolithic Power Systems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Monolithic Power Systems von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Monolithic Power Systems-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Das Monolithic Power Systems-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Monolithic Power Systems-Aktie bei 41,76 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Monolithic Power Systems-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 23,946 Monolithic Power Systems-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 07.06.2024 auf 751,64 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17 999,04 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 1 699,90 Prozent vermehrt.

Monolithic Power Systems markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 36,55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at