NASDAQ Composite Index-Titel Net 1 Ueps Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Net 1 Ueps Technologies von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Net 1 Ueps Technologies-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Net 1 Ueps Technologies-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 3,93 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 254,453 Net 1 Ueps Technologies-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 203,56 USD, da sich der Wert einer Net 1 Ueps Technologies-Aktie am 03.06.2024 auf 4,73 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +20,36 Prozent.

Der Marktwert von Net 1 Ueps Technologies betrug jüngst 283,03 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at