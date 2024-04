NASDAQ Composite Index-Titel Neurocrine Biosciences-Aktie: So viel hätte eine Investition in Neurocrine Biosciences von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren Neurocrine Biosciences-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Neurocrine Biosciences-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 102,72 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 97,352 Neurocrine Biosciences-Anteilen. Die gehaltenen Neurocrine Biosciences-Aktien wären am 25.04.2024 13 411,21 USD wert, da der Schlussstand 137,76 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 34,11 Prozent angezogen.

Der Neurocrine Biosciences-Wert an der Börse wurde auf 13,79 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at