NASDAQ Composite Index-Titel New York Community Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in New York Community Bancorp von vor 10 Jahren gekostet

Am 08.07.2014 wurden New York Community Bancorp-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der New York Community Bancorp-Anteile betrug an diesem Tag 15,93 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 627,746 New York Community Bancorp-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 102,95 USD, da sich der Wert eines New York Community Bancorp-Papiers am 05.07.2024 auf 3,35 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 2 102,95 USD, was einer negativen Performance von 78,97 Prozent entspricht.

New York Community Bancorp wurde am Markt mit 3,54 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at