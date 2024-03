NASDAQ Composite Index-Titel Nice Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nice Systems-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Nice Systems-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde die Nice Systems-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Nice Systems-Anteile letztlich bei 213,37 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Nice Systems-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 46,867 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.03.2024 gerechnet (245,98 USD), wäre das Investment nun 11 528,33 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 15,28 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at