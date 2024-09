NASDAQ Composite Index-Titel Nordson-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nordson-Investment von vor 3 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Nordson-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Nordson-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Nordson-Anteile bei 241,84 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Nordson-Papier investiert hätte, hätte er nun 41,350 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Nordson-Aktien wären am 18.09.2024 10 569,38 USD wert, da der Schlussstand 255,61 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 5,69 Prozent.

Der Marktwert von Nordson betrug jüngst 14,57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at