NASDAQ Composite Index-Titel Nortech Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Nortech Systems eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Nortech Systems-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Nortech Systems-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 3,94 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die Nortech Systems-Aktie investiert hat, hat nun 253,807 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 14.08.2023 auf 9,77 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 479,70 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 147,97 Prozent gleich.

Der Nortech Systems-Wert an der Börse wurde auf 27,24 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at