NASDAQ Composite Index-Titel Olympic Steel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Olympic Steel-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Olympic Steel-Aktien verdienen können.

Vor 1 Jahr wurden Olympic Steel-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Olympic Steel-Aktie 58,75 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Olympic Steel-Papier investiert hätte, befänden sich nun 170,213 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Olympic Steel-Anteile wären am 04.03.2024 11 099,57 USD wert, da der Schlussstand 65,21 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 11,00 Prozent vermehrt.

Olympic Steel erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 752,20 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at