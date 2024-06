NASDAQ Composite Index-Titel Open Text-Aktie: So viel Verlust hätte eine Open Text-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Open Text-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 06.06.2021 wurde das Open Text-Papier an der Börse TSX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Open Text-Papier letztlich bei 58,68 CAD. Hätte ein Anleger 1 000 CAD zu diesem Zeitpunkt in die Open Text-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 17,042 Open Text-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 38,46 CAD gerechnet, wäre die Investition nun 655,42 CAD wert. Das entspricht einem Schwund von 34,46 Prozent.

Der Open Text-Wert an der Börse wurde auf 10,39 Mrd. CAD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at